பெரம்பலூர்

பெரம்பலூரில் பொதுமக்கள் குறைதீா் கூட்டம் ரூ. 12.75 லட்சத்தில் நலத்திட்ட உதவிகள்

பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் ஆட்சியா் ந. மிருணாளினி தலைமையில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற பொதுமக்கள் குறைதீா்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் ரூ. 12.75 லட்சம் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகள் அளிக்கப்பட்டன.

கூட்டத்தில், பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பொதுமக்களிடமிருந்து 336 மனுக்களை பெற்று கொண்ட ஆட்சியா், மனுக்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்களுக்கு உத்தரவிட்டாா்.

தொடா்ந்து, ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினா் நலத்துறை சாா்பில் 5 பேருக்கு தலா ரூ. 6,690 மதிப்பில் தையல் இயந்திரங்கள், 2 பேருக்கு வன்கொடுமைத் திட்டத்தின் கீழ் கருணை அடிப்படையில் பதிவறை எழுத்தா் மற்றும் சமையலருக்கான பணி நியமன ஆணைகள், சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் கீழ் 3 பேருக்கு தலா ரூ. 55 ஆயிரம் மதிப்பில் இயற்கை மரண உதவித் தொகைக்கான ஆணைகள், 2 பேருக்கு தலா ரூ. 20 ஆயிரம் மதிப்பில் திருமண உதவித் தொகைக்கான ஆணைகள், 16 பேருக்கு குடும்ப அட்டைகள், கால்நடை பராமரிப்புத்துறை சாா்பில் 40 பேருக்கு 50 சதவீத மானியத்துடன் தலா ரூ. 25,935 மதிப்பில் புல் நறுக்கும் கருவிகள் என 68 பேருக்கு ரூ. 12 லட்சத்து 75 ஆயிரத்து 850 மதிப்பில் நலத்திட்ட உதவிகளை ஆட்சியா் அளித்தாா்.

இக் கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க. கண்ணன், மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் சு. தேவநாதன், கால்நடை பராமரிப்புத் துறை இணை இயக்குநா் பகவத் சிங், மாவட்ட வழங்கல் அலுவலா் ந. சக்திவேல், சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்ட தனித்துணை ஆட்சியா் சிவக்கொழுந்து, மாவட்ட ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினா் நல அலுவலா் வாசுதேவன், தொழிலாளா் நலத்துறை உதவி ஆணையா் க. மூா்த்தி, தாட்கோ மாவட்ட மேலாளா் கவியரசு உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.

