அரசியலைமப்பு உரிமைகளை பாதுகாக்க வேண்டும்: சாா்பு நீதிபதி ஏ. சரண்யா
அரசமைப்பு உரிமைகளை அச்சமின்றி பாதுகாக்க வேண்டும் என்றாா் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுச் செயலரும், சாா்பு நீதிபதியுமான ஏ. சரண்யா.
பெரம்பலூா் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு, விக்டிம்ஸ் லீகல் வாய்ஸ் சாா்பில், இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டநாள் விழா மற்றும் சட்ட விழிப்புணா்வு முகாம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இம் முகாமில் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்ற சாா்பு நீதிபதி மேலும் பேசியது:
இந்திய குடியரசை வடிவமைத்த நமது சுதந்திரத்தைக் காக்கும் நீதி, சமத்துவம், மரியாதை ஆகியவற்றை நோக்கி பயணத்தை வழிநடத்திக் கொண்டிருக்கும் சிந்தனையை கௌரவிக்கிறோம். அரசமைப்பு மக்களின் மூலமாகவே உயிா்ப்புடன் இருக்கும். குடிமக்கள் தங்களது மற்றும் மற்றவா்களின் உரிமைகளை அறிந்து செயல்பட வேண்டும். அரசமைப்பு உரிமைகளை அச்சமின்றி பாதுகாக்க வேண்டும். குடிமக்களின் சமத்துவம், சுதந்திரம் ஆகியவற்றை மதித்து, அவரவா் கடமைகளை நோ்மை, பொறுப்பு, சட்டத்தை மதிக்கும் பண்புடன் நிறைவேற்ற வேண்டும். ஒரு பொறுப்புள்ள குடிமகனாக நாட்டின் முன்னேற்றத்துக்கு பங்களிக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
விக்டிம்ஸ் லீகல் வாய்ஸ் நிறுவனா் பிரபாகரன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந் நிகழ்ச்சியில், மூத்த வழக்குரைஞா்கள் வாசுதேவன், பி. காமராஜ், தமிழரசன், அரசு வழக்குரைஞா் சுரேஷ்குமாா், பாா் அசோசியசன் சங்கச் செயலா் சேகா், அட்வகேட் அசோசியசன் சங்கத் தலைவா் சிவசங்கரன் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா். முன்னதாக, வழக்குரைஞா் சங்கா் வரவேற்றாா். நிறைவாக, வழக்குரைஞா் சக்திபாலன் நன்றி கூறினாா்.