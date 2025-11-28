பருத்தி, மக்காச்சோளத்தில் எடை மோசடியைத் தடுக்க வேண்டும்: பெரம்பலூா் விவசாயிகள்
பருத்தி, மக்காச்சோளத்தில் நடைபெறும் எடை மோசடிகளைத் தடுக்க, வேளாண் துறையினா் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆட்சியரகக் கூட்டரங்கில், வேளாண்மை மற்றும் உழவா் நலத் துறை சாா்பில் விவசாயிகள் குறைதீா் நாள் கூட்டம், மாவட்ட ஆட்சியா் ந. மிருணாளினி தலைமையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்தில் விவசாயிகள் பேசியது:
விவசாயி ராமராஜன்: மக்காச்சோளப் பயிா்களில் நோய்த் தாக்குதல் அதிகரித்துள்ளது. இதைக் கட்டுப்படுத்த ட்ரோன் மூலம் இலவச மருந்து தெளிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க மாவட்டச் செயலா் ராஜு: வேப்பந்தட்டை வட்டத்தில் உள்ள கை.களத்தூா் பகுதியில் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடம் அமைக்க வேண்டும். மான், காட்டுப் பன்றிகள் தொல்லையால், மக்காச்சோளப் பயிா் பாதிக்கப்படுவதைத் தடுக்கவும், விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கவும் வேண்டும்.
விவசாயி ராமராஜன்: தெரணி ஏரிக்கான வாய்க்கால்களில் உள்ள முள்புதா்களை அகற்றித் தூா்வார வேண்டும். கல் குவாரிகளால் விவசாய நிலங்களும், பொதுமக்களும் பாதிக்கப்படுவதை தடுக்க வேண்டும். தோட்டக்கலை பயிா்களுக்கு வெள்ள நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்.
விவசாயி மணி: பொம்மனப்பாடி பகுதியில் ஓடையை அகலப்படுத்துவதோடு, பொம்மனப்பாடி - மங்கூன் இணைப்புச் சாலையைச் சீரமைக்க வேண்டும்.
மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூ. மாவட்டச் செயலா் பி. ரமேஷ்:
விவசாயம் சாா்ந்த பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் அரசு வேளாண்மைக் கல்லூரி, கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி தொடங்க வேண்டும். பல ஆண்டுகளாக கிடப்பிலுள்ள சிறப்புப் பொருளாதார மண்டலம், அரசு மருத்துவக் கல்லூரியைத் தொடங்க வேண்டும். மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் சிறப்பு மருத்துவா்களை நியமிக்க வேண்டும்.
பருத்தி, மக்காச்சோளம் அறுவடை தொடங்க உள்ளதால் விவசாயிகளுக்கு உரிய விலை கிடைக்கவும், எடை மோசடியைத் தடுக்கவும், வியாபாரிகள் ஒன்றிணைந்து விலை குறைப்பதைத் தடுக்கவும் வேண்டும்.
தமிழ்நாடு பால் உற்பத்தியாளா்கள் சங்க மாநில துணைச் செயலா் என். செல்லதுரை: பால் உற்பத்திக்கான மூலப் பொருள்களின் விலை உயா்ந்துள்ளதால், பால் விலையை உயா்த்தி வழங்க வேண்டும். விவசாயிகளுக்கு மானியத்தில் மாட்டுக் கொட்டகை வழங்க வேண்டும். கூட்டுறவுக் கடன் சங்கங்களில் பராமரிப்புக் கடன் மற்றும் பயிா்க் கடன் வழங்க வேண்டும்.
நீரைப் பயன்படுத்துவோா் சங்கத் தலைவா் கா. கண்ணபிரான்: கோதாவரி - காவிரி குடிநீா் இணைப்புத் திட்டத்தைக் கொண்டு வர வேண்டும். எளம்பலூா் ஏரியில் உள்ள சீமைக்கருவேல மரங்களை அகற்றி, தடுப்பணை அமைக்க வேண்டும். ஏரியைச் சீரமைத்து வரத்து வாய்க்கால்களைத் தூா்வார வேண்டும்.
தமிழ்நாடு கரும்பு விவசாயிகள் சங்க மாநிலச் செயலா் ஏ.கே. ராஜேந்திரன்: தனலட்சுமி சீனிவாசன் ஆலைக்கு கரும்பு அனுப்பிய விவசாயிகளுக்கு நிலுவைத் தொகையை உடனே வழங்க வேண்டும்.
தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாவட்டத் தலைவா் வீ. நீலகண்டன்: ஆண்டுதோறும் வேளாண் உற்பத்திப் பொருள்களின் விலை உயா்ந்து வருகிறது. ஆனால், அதற்குரிய விலை நிா்ணயிக்கப்படுவதில்லை. இதனால் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுகின்றனா். எனவே மக்காச்சோளத்துக்கு விலை நிா்ணயிக்க வேண்டும். தெரு நாய்களைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.
தமிழக ஏரி மற்றும் ஆற்றுப்பாசன விவசாயிகள் சங்க மாநிலத் தலைவா் பூ. விசுவநாதன்: ரஞ்சன்குடி பகுதியில் கால்நடை மருத்துவமனையும், கோனோரி ஆற்றில் தடுப்பணையும் கட்டவேண்டும் என்றாா்.
தொடா்ந்து, விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளுக்கு விளக்கம் அளித்த மாவட்ட ஆட்சியா் ந. மிருணாளினி, தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப் பயிா்கள் துறை சாா்பில் தேசிய தோட்டக்கலை இயக்கம் 2025-2026 திட்டத்தின் கீழ், மானியத்துடன் ரூ. 4 லட்சத்தில் வெங்காய சேமிப்புக் கிடங்கு அமைப்பதற்கான உத்தரவுகள், விவசாயிகளுக்கு நுண்ணூட்ட உரங்கள் என ரூ. 4,04,281 மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினாா்.
கூட்டத்தில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க. கண்ணன், வேளாண்மை துணை இயக்குநா் பொ. பேபிகலா, ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் பொ. ராணி மற்றும் விவசாயிகள் சங்க நிா்வாகிகள், அரசு அலுவலா்கள் கலந்துகொண்டனா்.