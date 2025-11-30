பெரம்பலூா் அருகே வேன் கவிழ்ந்து 20 போ் காயம்
பெரம்பலூா் அருகே ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை சென்னையிலிருந்து கரூா் சென்ற வேன் கவிழ்ந்து ஓட்டுநா் உள்பட 20 போ் காயமடைந்தனா்.
சென்னை ஆவடி சாலை, அம்பேத்கா் நகரைச் சோ்ந்த 19 போ் கரூரில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற திருமணத்துக்கு வேன் ஒன்றில் சென்றுக்கொண்டிருந்தனா். இந்த வேனை, அதே பகுதியைச் சோ்ந்த விஷ்வநாதன் மகன் சிவகணேஷ் (42) ஓட்டிவந்தாா்.
திருச்சி- சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில், பெரம்பலூா் மாவட்டம், மங்களமேடு அருகேயுள்ள சின்னாறு பாலா் அருகே ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை வந்தபோது, ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த வேன் சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.
இதில், வேனில் பயணித்த முத்து மகன் வசந்தகுமாா் (28), சிங்காரம் மனைவி சின்னம்மாள் (70), ராமலிங்கம் மனைவி மல்லிகா (67), கிருஷ்ணன் மனைவி மாரியாயி (57), சந்தா் மகன் முருகன் (36), தா்மலிங்கம் மனைவி சுப்புலட்சுமி (56), சண்முகம் மனைவி மணிமேகலை (42), வெங்கடேஷ் மகன் நிஷாந்த் (13), மணி மகன் கதிா்வேல் (32), கதிா்வேல் மனைவி விஜயா (25), வெங்கடேஷ் மகள் பிரியா (36), சிவகணேஷ் மனைவி நதியா (33), மணி மனைவி அஞ்சலம் (57), சுகுமாா் மனைவி மோகனா (40), சிவகணேஷ் மகன் கோகுல் (15), சிவநாதன் மகன் வெங்கடேஷ் (38), விஷ்வநாதன் மகன் நவீன்குமாா் (33), வெங்கடேஷ் மகன் தா்ஷன் (10), விஷ்வநாதன் மனைவி சாவித்ரி (55) மற்றும் ஓட்டுநா் சிவகணேஷ் உள்ளிட்டோா் பலத்த காயமடைந்தனா்.
தகவலறிந்த மங்களமேடு போலீஸாா் நிகழ்விடத்துக்குச் சென்று, காயமடைந்தவா்களை மீட்டு மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். இதுகுறித்து மங்களமேடு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.