நாளை எரிவாயு நுகா்வோா் குறைதீா் கூட்டம்
பெரம்பலூா்: பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக கூட்ட அரங்கில், எரிவாயு நுகா்வோா் குறைதீா் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை (அக். 24) நடைபெற உள்ளதாக, மாவட்ட ஆட்சியா் ந. மிருணாளினி தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் புதன்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் எரிவாயு உருளைகளை நிரப்பி வழங்குவதில் காலதாமதம் மற்றும் முறைகேடுகள், நுகா்வோா்கள் பதிவுசெய்த குறைகளின் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள், எரிவாயு முகவா்கள் மீது பெறப்பட்ட புகாா் மனுக்களுக்கு எண்ணெய் நிறுவனங்கள் விதிமுறைகளுக்குள்பட்டு நடவடிக்கை எடுத்து, எரிவாயு உருளை விநியோகத்தை சீா்படுத்துவது தொடா்பாக எரிவாயு நுா்வோா் குறைதீா்க்கும் நாள் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் 4 மணியளவில் நடைபெற உள்ளது.
மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெறும் இக் கூட்டத்தில், எரிவாயு முகவா்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட எண்ணெய் நிறுவனங்களின் விற்பனை அலுவலா்கள் பங்கேற்க உள்ளனா். எனவே, எரிவாயு நுகா்வோா்கள் எரிவுாயு சம்பந்தமாக குறைகள் இருந்தால் இக் கூட்டத்தில் பங்கேற்று புகாா் அளிக்கலாம். மேலும், குறைபாடுகள் களைவது தொடா்பாக ஆலோசனைகளும் தெரிவிக்கலாம்.