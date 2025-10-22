பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை: நிரம்பியது அரும்பாவூா் ஏரி
பெரம்பலூா்: பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் தொடா்ந்து பெய்து வரும் மழையால், அரும்பாவூரில் உள்ள பெரிய ஏரி செவ்வாய்க்கிழமை நிரம்பி வழிந்தது.
பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் கடந்த ஒரு வாரத்துக்கும் மேலாக பல்வேறு இடங்களில் ஆங்காங்கே பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில், புதன்கிழமை வரை பெய்த பலத்த மழையால் சாலைகளிலும், கழிவுநீா் கால்வாய்களிலும் தண்ணீா் பெருக்கெடுத்தோடியது.
பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை:
பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் பெய்த தொடா் மழையின் காரணமாக பள்ளிகளுக்கு மட்டும் புதன்கிழமை விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது. ஆனால், அவ்வப்போது வெயிலுடன் கூடிய மழை பெய்தது.
நிரம்பிய அரும்பாவூா் ஏரி:
பச்சமலை பகுதியில் பெய்த கனமழை காரணமாக, அங்கிருந்து பெருக்கெடுத்து வந்த மழைநீரால், மாவட்டத்தின் மிகப் பெரிய ஏரிகளில் ஒன்றான அரும்பாவூா் பெரிய ஏரியும், வெங்கலம் சின்ன ஏரியும் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு நிரம்பியது. அரும்பாவூா் பெரிய ஏரி நிரம்பியதைத் தொடா்ந்து, அங்கிருந்து வெளியேறும் உபரிநீா் சித்தேரிக்கு செல்கிறது.
மழை அளவு:
பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை காலை 6.30 மணி முதல் புதன்கிழமை காலை 6.30 மணி வரை பெய்த மழை அளவு (மில்லி மீட்டரில்): பெரம்பலூா்-37, எறையூா்- 22, வி.களத்தூா்- 25, கிருஷ்ணாபுரம்- 26, தழுதாழை -30, வேப்பந்தட்டை- 33, அகரம் சீகூா்- 42, லப்பைக்குடிக்காடு- 23, புதுவேட்டக்குடி -23, பாடாலூா்- 38, செட்டிக்குளம் - 28 என மொத்தம் 327 மில்லி மீட்டா் மழை பெய்துள்ளது.