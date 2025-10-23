சட்ட விரோதமாக மது விற்பனை: 3 பெண்கள் உள்பட 12 போ் கைது
பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் சட்ட விரோதமாக அரசு மதுபாட்டில்களை விற்பனை செய்த 3 பெண்கள் உள்பட 12 பேரை தனிப்படை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்து, அவா்களிடமிருந்து 573 மதுபாட்டில்களை பறிமுதல் செய்தனா்.
பெரம்பலூா் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆதா்ஷ் பசேரா உத்தரவின்படி, கஞ்சா, குட்கா மற்றும் சட்ட விரோதமாக மது விற்பனை, தயாரித்தல், ஊரல் போடுதல் உள்ளிட்ட குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுவோா் மீது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதியில் தனிப்படையினா் வியாழக்கிழமை தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, சட்ட விரோதமாக அரசு மது பாட்டில்களை விற்பனை செய்த மேலப்புலியூரைச் சோ்ந்த துரைசாமி மகன் பாண்டியன் (35), ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த மாணிக்கம் மகன் பாா்த்திபன் (32), மேலமாத்தூரைச் சோ்ந்த முருகேசன் மகன் மருதமுத்து (67), பரவாய் கிராமத்தைச் சோ்ந்த சின்னசமி மகன் ராஜா (51), பில்லங்குளத்தைச் சோ்ந்த ராமசாமி மகன் அருண் (48), வெண்பாவூரைச் சோ்ந்த ஜெயபால் மனைவி தனம் (47), காரியானூரைச் சோ்ந்த பெரியசாமி மனைவி பவுனாம்பாள் (59), பெருமத்தூரைச் சோ்ந்த முத்துசாமி மகன் செல்வக்குமாா் (40), விஜயகோபாலபுரத்தைச் சோ்ந்த அபிமன்னன் மகன் மதியழகன் (39), கொளத்தூரைச் சோ்ந்த துரைக்கண்ணு மகன் ராஜந்திரன் (56), பிம்பலூரைச் சோ்ந்த கிருஷ்ணமூா்த்தி மகன் ஜெயபால் (68), சேலம் மாவட்டம், கவா்பனையைச் சோ்ந்த சரவணன் மனைவி கோமதி (41) ஆகியோரை கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்து 573 மது பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்தனா். பின்னா், குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தப்பட்ட 12 பேரும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.