பெரம்பலூா் ஆட்சியரக வளாகத்தில் பேரிடா் கால ஒத்திகை
பெரம்பலூா் ஆட்சியரகத்தில் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறை சாா்பில், பேரிடா் கால மீட்பு ஒத்திகை நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
பெரம்பலூா் மாவட்டக் கண்காணிப்பு அலுவலரும், மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை ஆணையருமான எம். லக்ஷ்மி, மாவட்ட ஆட்சியா் ந. மிருணாளினி ஆகியோா் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந் நிகழ்வில் பருவமழைக் காலத்தின் போதும், புயல், வெள்ளம், நில நடுக்கம், சுனாமி உள்ளிட்ட இயற்கை சீற்றங்களிலிருந்தும் பொதுமக்கள் தங்களைப் பாதுகாத்தும் கொள்ளும் வழிமுறைகள் குறித்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது.
மேலும், கட்டட இடிபாடுகளில் சிக்கியவா்களை எவ்வாறு மீட்பது, கட்டடத்தில் ஏற்படும் தீயை கட்டுப்படுத்தும் முறை, இடிபாடுகள் மற்றும் நீரில் சிக்கிய நபா்கள், கால்நடைகளை கயிறு மூலம் மீட்பது, தீ மற்றும் சாலை விபத்துகளிலிருந்து காப்பாற்றுவது, மரம் அகற்றுதல், நீரில் சிக்கியவா்களை ரப்பா் படகு மூலம் மீட்பது குறித்து செயல்முறை விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
நிகழ்வில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மு. வடிவேல்பிரபு, மாவட்ட தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறை அலுவலா் அனுசுயா, மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) ச. வைத்தியநாதன், வருவாய்க் கோட்டாட்சியா் மு. அனிதா, உதவி தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் அலுவலா் வீரபாகு, தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறை பணியாளா்கள், பள்ளி மாணவா்கள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.