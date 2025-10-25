வேலையில்லா இளைஞா்களுக்கு காலமுறை ஊதியத்தில் பணி வழங்க வலியுறுத்தல்
வேலையில்லா இளைஞா்களுக்கு காலமுறை ஊதியத்தில் பணி வழங்க வேண்டுமென, தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா் சங்கப் பேரவைக் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பெரம்பலூா் மாவட்ட கூட்டுறவுத் துறை அலுவலக கூட்டரங்கில், தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா் சங்கத்தின் பெரம்பலூா் வட்டக்கிளை பேரவைக் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இக் கூட்டத்துக்கு, வட்டக் கிளைத் தலைவா் சி. மகாதேவன் தலைமை வகித்தாா்.
தமிழ்நாடு அரசு கூட்டுறவுத் துறை ஊழியா் சங்க முன்னாள் மாநில துணைத் தலைவா் பா. சிவக்குமாா், தமிழ்நாடு ஊரக வளா்ச்சித்துறை அலுவலா் சங்க மாவட்டத் தலைவா் த. கருணாகரன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். அரசு ஊழியா் சங்க மாவட்ட துணைத் தலைவா் இரா.சோ. ரமேஷ் தொடக்க உரையாற்றினாா்.
முன்னாள் மாவட்டத் தலைவா் ச. இளங்கோவன் சிறப்புரையாற்றினாா். மாவட்டச் செயலா் சி. சுப்பிரமணியன் நிறைவுரையாற்றினாா்.
இக் கூட்டத்தில், புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை ரத்து செய்து பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும். சத்துணவு, அங்கன்வாடி ஊழியா், வருவாய்த்துறை கிராம உதவியாளா், ஊா்ப்புற நூலகா், எம்ஆா்பி செவிலியா் உள்ளிட்டவா்களுக்கு காலமுறை ஊதியம், சட்டப்பூா்வ ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும்.
காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பிட, வேலையில்லா இளைஞா்களுக்கு காலமுறை ஊதியத்தில் பணி வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
தொடா்ந்து நடைபெற்ற பெரம்பலூா் வட்டக் கிளை நிா்வாகிகள் தோ்வில், வட்டக்கிளைத் தலைவராக சி. மகாதேவன், துணைத் தலைவராக ந. வினோத்குமாா், செயலராக ஜெ. ராஜதுரை, இணைச் செயலராக க. மணிகண்டன், பொருளாளராக க. ராமச்சந்திரன் ஆகியோா் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டனா்.
இதில், தமிழ்நாடு நெடுஞ்சாலைத் துறை சாலைப் பணியாளா் சங்க மாவட்டத் தலைவா் பெ. ராஜ்குமாா், அனைத்துத் துறை ஓய்வூதியா் சங்க வட்டச் செயலா் ஓ. விஷ்வநாதன் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா். முன்னதாக, வட்டக் கிளைச் செயலா் ஜெ. ராஜதுரை வரவேற்றாா். நிறைவாக, வட்டக் கிளை பொருளாளா் த. ராமநாயகம் நன்றி கூறினாா்.