பெரம்பலூரில் பொதுமக்கள் குறைதீா் கூட்டம் ரூ. 5.75 லட்சம் மதிப்பில் நலத்திட்ட உதவிகள்
பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆட்சியரக கூட்டரங்கில் திங்கள்கிழமை ஆட்சியா் ந. மிருணாளினி தலைமையில் நடைபெற்ற பொதுமக்கள் குறைதீா்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் 16 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 5.75 லட்சம் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகள் அளிக்கப்பட்டன.
கூட்டத்தில், பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பொதுமக்களிடமிருந்து 317 மனுக்கள் பெறப்பட்டன. இந்த மனுக்கள் மீது மட்டுமல்லாது, அண்மையில் பொதுமக்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட மனுக்கள் மீதும் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டுமென அரசு அலுவலா்களுக்கு ஆட்சியா் அறிவுறுத்தினாா்.
தொடா்ந்து, தேசிய தோட்டக்கலை இயக்கம் சாா்பில் 5 பேருக்கு தலா ரூ. 15 ஆயிரம் மதிப்பில் நடமாடும் காய்கனி விற்பனை வண்டிகள், சமூக நலத் துறை சாா்பில் 10 பேருக்கு பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் கீழ் தலா ரூ. 50 ஆயிரத்துக்கான வைப்புத்தொகை பத்திரங்கள், ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினா் நலத்துறை சாா்பில் மாணவா் விடுதியில் பணிபுரிந்தபோது உயிரிழந்த சுந்தராஜ் மனைவி ராதாவுக்கு கருணை அடிப்படையில் சமையலா் பணிக்கான ஆணை என 16 பேருக்கு ரூ. 5.75 லட்சம் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை ஆட்சியா் அளித்தாா்.
கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மு. வடிவேல் பிரபு, மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் சு. தேவநாதன், ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) வைத்தியநாதன், மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகா்வோா் பாதுகாப்பு அலுவலா் சக்திவேல், சமூக பாதுகாப்புத் திட்ட தனித்துணை ஆட்சியா் சிவக்கொழுந்து, மாவட்ட ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினா் நல அலுவலா் வாசுதேவன், மாவட்ட சமூக நல அலுவலா் (பொ) ஜெயஸ்ரீ, தோட்டக்கலைத் துறை துணை இயக்குநா் சக்திவேல் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.