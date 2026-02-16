வேளாண் அறிவியல் மையத்தில் இயற்கை விவசாய கருத்தரங்கு
பெரம்பலூா்: பெரம்பலூா் அருகே வாலிகண்டபுரத்தில் உள்ள வேளாண் அறிவியல் மையத்தில், மாவட்ட அளவில் பருவநிலைக்கேற்ற வேளாண்மை மற்றும் இயற்கை விவசாய கருத்தரங்கு திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
வேளாண் அறிவியல் மையத்தின் முதுநிலை விஞ்ஞானியும், தலைவருமான (பொ) வசந்தகுமாா் தொடக்க உரையாற்றினாா்.
சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற, இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் கழகத்தைச் சோ்ந்த வேளாண் தொழில்நுட்ப பயன்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனதின் இயக்குநா் எஸ்.என். மீரா, பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் அதிகளவில் பயிரிடப்படும் மக்காச்சோளம், சின்ன வெங்காயத்தில் ஏற்படும் விலை மாற்றம், மதிப்புக் கூட்டுதலின் அவசியம், அதிகரித்து வரும் ஆள் பற்றாக்குறையை சமாளிக்க இயந்திரமயமாக்குதலின் முக்கியத்துவம் குறித்தும், விவசாயிகளுக்கு சரியான நேரத்தில் தொழில்நுட்ப தகவலை வேளாண் அறிவியல் மையம் தெரிவிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தினாா்.
தொடா்ந்து, வேலூா் வேளாண் அறிவியல் மைய திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் திருமுருகன், பால் உற்பத்தியில் பெரம்பலூா் மாவட்ட விவசாயிகளின் பங்களிப்பு குறித்தும், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (வேளாண்மை) ராணி, இயற்கை விவசாயத்தின் முக்கியத்துவம், வேளாண்துறையில் உள்ள இயற்கை விவசாயம் சாா்ந்த திட்டங்கள் குறித்தும், தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநா் செல்வகுமாரி, தோட்டக்கலைத் துறையில் உள்ள இயற்கை விவசாயம் சாா்ந்த திட்டங்கள் குறித்தும், கால்நடை மருத்துவா் ஷா்மிளா பாலினம் பிரிக்கப்பட்ட சினை ஊசியின் முக்கியத்துவம் குறித்தும் விளக்க உரையாற்றினா்.
தொடா்ந்து, சிறப்பாக செயல்பட்ட 8 விவசாயிகளுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ்களும், ஆதிதிராவிடா் நல உதவித் திட்டத்தின் கீழ் 50 விவசாயிகளுக்கு விதை விதைக்கும் கருவிகள், தொகுப்பு செயல்விளக்க திடலின் கீழ் 50 விவசாயிகளுக்கு பயிா் மேலாண்மைக்கான தொகுப்புகள் வழங்கப்பட்டன.
இக் கருத்தரங்கில், இயற்கை விவசாயிகள், தொழில்முனைவோா் உள்பட சுமாா் 200-க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் பங்கேற்றனா்.