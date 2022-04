கரோனா தொற்றால் பெற்றோரை இழந்த 32 சிறாருக்கு ரூ. 96 லட்சம் வழங்கல்

