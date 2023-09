சுற்றுச்சூழலைப் பாதிக்காத சிலைகளை மட்டும் நீா்நிலைகளில் கரைக்கலாம்

