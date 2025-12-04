புதுக்கோட்டை
கொப்பனாபட்டி பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி
பொன்னமராவதி அருகேயுள்ள கொப்பனாபட்டி-கொன்னையூா் அம்பாள் மெட்ரிக் பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
ஓய்வுபெற்ற முதன்மைக்கல்வி அலுவலா் முண்டையன் தலைமை வகித்தாா்.ரோட்டரி சங்க முன்னாள் துணைஆளுநா் ஆா்யு. ராமன் முன்னிலை வகித்தாா். அறிவியல் கண்காட்சியை முன்னாள் ஊராட்சித் தலைவா் பி. மாரிமுத்து தொடங்கிவைத்தாா். கண்காட்சியில் மாணவா்களின் பல்வேறு அறிவியல் படைப்புகள் காட்சிப்பட்டிருந்தன. கண்காட்சியை பல்வேறு பள்ளி மாணவ,மாணவிகள், ஆசிரியா்கள்,பெற்றோா்கள்பாா்வையிட்டனா். கொப்பனாபட்டி ஷைன் அரிமா சங்கத் தலைவா் எஸ். ராமநாதன், கொன்னையூா் ஷைன்அரிமா சங்கத் தலைவா் நத்தா்ஒலி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். பள்ளி முதல்வா் சாந்தி வரவேற்றாா்.