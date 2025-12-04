புதுகையில் அரசு ஊழியா்கள் மறியல்
தோ்தல் வாக்குறுதிப்படி, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தையே அமல்படுத்த வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி புதுக்கோட்டையில் வியாழக்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட அரசு ஊழியா் சங்கத்தினா் 84 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்
புதுக்கோட்டையில் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகில் நடைபெற்ற போராட்டத்துக்கு, சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் எஸ். ஜபருல்லா தலைமை வகித்தாா். மாநிலத் துணைப் பொதுச் செயலா் ஆ. ரெங்கசாமி, மாவட்டச் செயலா் ஆா்.. ரெங்கசாமி உள்ளிட்டோா் கோரிக்கைகளை விளக்கினா். தொடா்ந்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 84 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
போராட்டத்தில் தோ்தல் வாக்குறுதிப்படி, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தையே அமல்படுத்த வேண்டும். அரசுத் துறைகளில் உள்ள காலிப்பணியிடங்களை விரைந்து நிரப்ப வேண்டும். கருணை அடிப்படையில் 25 சதவிகித பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும். பணிச்சுமையைக் குறைக்க வேண்டும். பணிநேரம் முடிந்த பிறகும் ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்துவதைத் தவிா்க்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கை முழக்கங்களை எழுப்பினா்.