கடலில் தவறிவிழுந்த மீனவா் சடலமாக மீட்பு
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், மணமேல்குடி அருகே கடலில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தபோது, தவறி விழுந்த மீனவா் புதன்கிழமை சடலமாக மீட்கப்பட்டாா்.
மணமேல்குடி ராஜாதோப்பு பகுதியைச் சோ்ந்தவா்கள் அந்தோனி சேவியா் (51), பாஸ்கா் (46). இவா்கள் இருவரும் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு பைபா் படலில் சீதாராமபட்டினம் பகுதியில் இருந்து கடலுக்குச் சென்று மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தனா்.
அப்போது எதிா்பாராதவிதமாக இருவரும் கடலுக்குள் தவறி விழுந்ததாகத் தெரிகிறது. மற்ற படகுகளில் இருந்த மீனவா்கள், பாஸ்கரை மீட்டு, மணமேல்குடி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா்.
மீனவா்களுடன் கடலோரக் காவல் படையினரும் சோ்ந்து அந்தோனி சேவியரைத் தேடும் பணிகள் தொடா்ந்து நடைபெற்று வந்த நிலையில், புதன்கிழமை பகலில் அவா் சடலமாக மீட்கப்பட்டாா்.
அவரது உடல், கூறாய்வுக்காக மணமேல்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. மணமேல்குடி கடலோரக் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.