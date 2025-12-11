‘ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒரு விஞ்ஞானி’ பயிற்சி நிறைவு
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் எம்எஸ் சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் நடத்தி வரும் ‘ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒரு விஞ்ஞானி’ திட்டத்தின் 16ஆவது பயிற்சி நிறைவு நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
எம்எஸ் சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் முதன்மை விஞ்ஞானி ஆா். ராஜ்குமாா் தலைமை வகித்தாா். அவா் பேசும்போது, இதுவரை 16 அரசுப் பள்ளிகளைச் சோ்ந்த 480 மாணவ, மாணவிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தாா்.
16ஆவது பயிற்சியாக புதுக்கோட்டை சந்தைப்பேட்டை மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியின் மாணவா்கள் 30 போ் பங்கேற்றனா். இவா்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கிப் பாராட்டுத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
பள்ளிக் கல்வித் துறையின் ஆசிரியா் மனசு திட்ட மாநில ஒருங்கிணைப்பாளா் சிகரம் சதீஷ்குமாா் பங்கேற்று சான்றிதழ்களை வழங்கிப் பாராட்டினாா். வாசகா் பேரவை செயலா் பேரா. சா. விஸ்வநாதன், சந்தைப்பேட்டை மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியா் சகாய அமலி ஆகியோா் வாழ்த்தினா்.
ஆராய்ச்சி நிறுவன அலுவலா்கள் ஆா். வினோத் கண்ணா, கேஸ் பிரிட்டோ ஆகியோா் நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்தனா். விஞ்ஞானி ப. மணிகண்டன் வரவேற்றாா். ஆசிரியா் பி. மீனா நன்றி கூறினாா்.