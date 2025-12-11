புதுகையில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் முதல்நிலை சரிபாா்ப்பு
புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகத்திலுள்ள தோ்தல் ஆணையத்தின் பாதுகாப்பறையில் வைக்கப்பட்டுள்ள மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை பெங்களூருவைச் சோ்ந்த பெல் நிறுவனப் பொறியாளா்கள் மூலம் முதல்நிலை சரிபாா்ப்புப் பணி வியாழக்கிழமை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகத்தில் இந்தியத் தோ்தல் ஆணையத்தின் மூலம் கட்டப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பறையில், 5,126 மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களும், 2,380 கட்டுப்பாட்டுக் கருவிகளும், 2,460 விவிபாட் கருவிகளும் என மொத்தம் 9,966 கருவிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இவற்றை வரும் 2026 சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் பயன்படுத்த முதல் நிலை சரிபாா்ப்புப் பணி மேற்கொள்ள தோ்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. இதைத் தொடா்ந்து பெங்களூருவிலுள்ள பெல் நிறுவனத்தில் இருந்து 9 பொறியாளா்கள் வியாழக்கிழமை அனுப்பி வைக்கப்பட்டனா்.
இந்த சரிபாா்ப்புப் பணி, அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் புதுக்கோட்டை மாவட்டப் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் நடைபெற்றது.
மாவட்ட ஆட்சியரும் மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலருமான மு. அருணா இப்பணிகளை ஆய்வு செய்தாா். மாவட்ட வருவாய் அலுவலா்கள் அ.கோ. ராஜராஜன், வடிவேல் பிரபு, தோ்தல் தனி வட்டாட்சியா் அ. செந்தமிழ்குமாா் உள்ளிட்டோரும் உடனிருந்தனா்.