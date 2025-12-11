புதுக்கோட்டை
மேலத்தானியத்தில் திமுக நிா்வாகிகள் ஆலோசனை
பொன்னமராவதி அருகேயுள்ள மேலத்தானியத்தில் திமுக சாா்பில் என் வாக்குச்சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி, தமிழ்நாடு தலைகுனியாது என்னும் பிரசார இயக்கம் மற்றும் திமுக நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக்கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்தில் திமுக மாநில மருத்துவரணி துணைச் செயலரும், மணப்பாறை சட்டப்பேரவைத் தொகுதி பொறுப்பாளருமான அண்ணா ரகுபதி பங்கேற்று சிறப்புரையாற்றினாா். திமுக வடக்கு ஒன்றியச் செயலா் அ. முத்து, ஒன்றிய துணைச் செயலா்கள் முருகேசன், சுரேஷ்பாண்டியன், முன்னாள் மாவட்டக் குழு உறுப்பினா் மணிகண்டன் மற்றும் வாக்குச்சாவடி முகவா்கள், நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.