கூட்டுறவு சங்கங்களில் விரைந்து பயிா்க்கடன் வழங்க மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூ. கட்சியினா் வலியுறுத்தல்
கூட்டுறவுச் சங்கங்களில் விண்ணப்பித்துக் காத்திருக்கும் விவசாயிகளுக்கு பயிா்க்கடன் மற்றும் விவசாய நகைக் கடன்களை உடனடியாக வழங்க வேண்டுமென மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தி உள்ளது.
புதுக்கோட்டையில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற அக்கட்சியின் மாவட்டச் செயற்குழு மற்றும் மாவட்டக் குழுக் கூட்டங்களில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீா்மானங்கள்: புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து கூட்டுறவுக் கடன் சங்கங்களிலும் விவசாயிகள் பயிா்க்கடன் மற்றும் விவசாய நகைக்கடனுக்கு ஏராளமானோா் 2 மாதங்களுக்கும் மேலாக விண்ணப்பித்துக் காத்திருக்கின்றனா். விண்ணப்பித்துள்ள அனைவருக்கும் தாமதமின்றி பயிா்க்கடன் மற்றும் நகைக்கடன்களை விரைந்து வழங்க வேண்டும். புதுக்கோட்டை மாநாகராட்சியில் இணைக்கப்பட்ட ஊராட்சிப் பகுதிகளுக்கு எந்தவிதமான அடிப்படை வசதிகளையும் மாநகராட்சி நிா்வாகம் செய்து கொடுக்கவில்லை.
இணைக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு சாலை, குடிநீா், தெருவிளக்கு, தூய்மைப் பணி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
கூட்டத்துக்கு, மாவட்டச் செயற்குழு உறுப்பினா் சு. மதியழகன் தலைமை வகித்தாா். மாநிலச் செயற்குழு உறுப்பினா் என். பாண்டி, மாநிலக் குழு உறுப்பினா் எம். சின்னதுரை எம்எல்ஏ, மாவட்டச் செயலா் எஸ். சங்கா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றுப் பேசினா்.