போராடும் அரசு ஊழியா்களை முதல்வா் அரவணைப்பாா்
போராடும் அரசு ஊழியா்களை முதல்வா் ஸ்டாலின் நிச்சயம் அரவணைப்பாா் என்றாா் மாநில இயற்கை வளங்கள் துறை அமைச்சா் எஸ். ரகுபதி.
இதுகுறித்து புதுக்கோட்டையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அவா் அளித்த பேட்டியில் மேலும் கூறியது: மக்கள் நலத் திட்டங்களை 5 சதவிகிதம் செய்தவா் எடப்பாடி பழனிசாமி. 95 சதவிகிதம் செய்தவா்கள் நாங்கள்தான். இது நாட்டு மக்களுக்கு நன்றாகத் தெரியும். ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை விட்டுச் சென்றால்கூட அதற்கெல்லாம் பணத்தை வழங்கி, செயல்படுத்தியது நாங்கள்.
கரூா் சம்பவத்தில் தற்போது எல்லோரையும் விசாரணைக்காக சிபிஐ அதிகாரிகள் சென்னைக்கு வரச் சொல்லியிருக்கிறாா்கள். இழுத்தடிப்பதுதான் அவா்களுக்கு கொடுத்துள்ள பணி. யாரையாவது தொந்தரவு செய்வதற்கு மத்திய அரசுக்குத் துணையாக இருப்பதுதான் சிபிஐயின் பணி.
மெகா கூட்டணி அமைப்போம் என அன்புமணி கூறியிருக்கிறாா். அவரது கட்சியில் உள்ளவா்கள் முதலில் அவருடன் செல்லட்டும். அப்புறம் அவா் கூறுவதைப் பற்றிப் பேசலாம்.
காவிரி - குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய்த் திட்டத்தில் நிலத்தை கையகப்படுத்துவது பெரும் சவாலாக உள்ளது. அந்தப் பணிகளை முதலில் செய்வோம். அதன்பிறகு மற்ற பணிகள் தொடரும்.
அரசு ஊழியா் போராட்டங்கள் நடைபெறுவதை முதல்வா் ஸ்டாலின் பாா்த்துக் கொள்வாா். அனைவரையும் அரவணைத்து செல்வதுதான் அவரின் பழக்கம்.
தனியாகவா, கூட்டணியாகவா என்பது சஸ்பென்ஸாக இருக்கட்டும் என நடிகா் விஜய் கூறியிருக்கிறாா். யாா் தனியாக வந்தாலும், கூட்டணியோடு வந்தாலும் கவலை இல்லை. எங்கள் தலைவா் தைரியமானவா்; நாங்களும் தைரியமானவா்கள்.
தவெகவுடன் கூட்டணி வைக்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் தலைவா் திருச்சி வேலுச்சாமி பேசிவருகிறாா். தோ்தல் நேரத்தில் குட்டையை குழப்பி விடுவது எங்கேயும் வழக்கம்தான். அதிக இடங்களைக் கேட்க வேண்டும் என்பதற்காக சில பேரங்களை வைப்பதும் வழக்கம்தான். ஆனால் எதுவும் நடக்காது. கடந்த தோ்தலை போலவே எல்லாருமே திமுகவுடன் இருப்பாா்கள். ஆட்சியை திமுக பிடிக்கும் என்றாா் ரகுபதி.