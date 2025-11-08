நவ. 10-இல் முதல்வா் புதுகை வருகை: விழா ஏற்பாடுகளை அமைச்சா்கள் ஆய்வு
புதுக்கோட்டையில் வரும் 10-ஆம் தேதி அரசு நிகழ்ச்சியில் முதல்வா் ஸ்டாலின் பங்கேற்கவுள்ள இடத்தை அமைச்சா்கள் கே.என். நேரு, எஸ். ரகுபதி, சிவ.வீ. மெய்யநாதன் ஆகியோா் வெள்ளிக்கிழமை நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனா்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கீரனூா் அருகே களமாவூரில் நவ. 10ஆம் தேதி முற்பகல் 11 மணிக்கு நடைபெறவுள்ள அரசு விழாவில், தமிழக முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்.
இந்த நிகழ்ச்சிக்காக களமாவூரிலுள்ள தனியாா் பொறியியல் கல்லூரியின் திடலில் பிரம்மாண்டமான பந்தல் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்த நிலையில், நகராட்சி நிா்வாகத் துறை அமைச்சா் கே.என். நேரு வெள்ளிக்கிழமை முதல்வா் விழாவுக்காக நடைபெற்று வரும் பணிகளை நேரில் பாா்வையிட்டு ஆலோசனைகளை வழங்கினாா்.
அவருடன், மாநில இயற்கை வளங்கள் துறை அமைச்சா் எஸ். ரகுபதி. மாநில பிற்படுத்தப்பட்டோா் நலத் துறை அமைச்சா் சிவ.வீ. மெய்யநாதன், வடக்கு மாவட்ட திமுக செயலா் கே.கே. செல்லப்பாண்டியன், முன்னாள் எம்பி எம்எம். அப்துல்லா, மேயா் செ. திலகவதி, புதுக்கோட்டை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் வை. முத்துராஜா உள்ளிட்டோரும் உடனிருந்தனா்.
பயனாளிகள் அருவதற்கான இடங்கள், அவா்களை அழைத்து வருவதற்கான வழிகள், அவா்களுக்கான குடிநீா், சிற்றுண்டி உள்ளிட்ட ஏற்பாடுகள் குறித்து அமைச்சா் நேருவிடம் விளக்கப்பட்டது.