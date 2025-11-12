சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை முதியவருக்கு ஆயுள் சிறை
நரம்புத் தளா்ச்சியால் பாதிக்கப்பட்ட 8-ஆம் வகுப்பு மாணவியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த முதியவருக்கு ஆயுள் சிறைத் தண்டனை விதித்து புதுக்கோட்டை மாவட்ட மகளிா் நீதிமன்றம் புதன்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், கந்தா்வகோட்டை வட்டம் தெத்துவாசல்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் சிவசாமி மகன் ராஜேந்திரன் (62). இவா், கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு ஆக. 11-ஆம் தேதி நரம்புத் தளா்ச்சியால் பாதிக்கப்பட்ட 8-ஆம் வகுப்பு மாணவியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து மாணவியின் பெற்றோா் அளித்த புகாரின்பேரில் போக்ஸோ சட்டப் பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்த புதுக்கோட்டை அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா், ராஜேந்திரனைக் கைது செய்தனா்.
இந்த வழக்கு, புதுக்கோட்டை மாவட்ட மகளிா் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. வழக்கு விசாரணையின் முடிவில், நீதிபதி ஆா். கனகராஜ் புதன்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா்.
பாலியல் வன்கொடுமை செய்த குற்றத்துக்காக ஆயுள் சிறைத் தண்டனையும், ரூ. 10 ஆயிரம் அபராதமும், கடத்தல் குற்றத்துக்காக 7 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும் ரூ. 10 ஆயிரம் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது.
மேலும், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு தமிழ்நாடு அரசு ரூ. 7 லட்சம் நிவாரண நிதி வழங்க வேண்டும் என நீதிபதி தனது தீா்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.