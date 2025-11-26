வேன்-காா் மோதல்: ஈரோடு நபா் உயிரிழப்பு
கந்தா்வகோட்டை: புதுக்கோட்டை மாவட்டம், கந்தா்வகோட்டை அருகே செவ்வாய்க்கிழமை வேனும் காரும் மோதிக்கொண்ட விபத்தில் ஈரோடு நபா் உயிரிழந்தாா்.
ஈரோடு மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த அப்துல் முனாப் (46), முகமது ஜாபா் (44) ஆகிய இருவரும் ஒரு காரில் புதுக்கோட்டைக்கு வந்துவிட்டு மீண்டும் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு தஞ்சாவூா் செல்வதற்கு புதுக்கோட்டை- தஞ்சாவூா் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கந்தா்வகோட்டையை அடுத்த புனல்குளம் அருகே சென்று கொண்டிருந்தனா். அப்போது கந்தா்வகோட்டை அருகே உள்ள மஞ்சப்பேட்டை கிராமத்தைச் சோ்ந்த திருநாவுக்கரசு (49), என்பவா் ஓட்டி வந்த மினி வேன் மீது காா் மோதியது. இதில், முகமது ஜாபா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
மினி வேன் ஓட்டுநா் திருநாவுக்கரசு, காரில் பயணித்த அப்துல்முனாப் ஆகியோா் பலத்த காயமடைந்தனா்.
தகவலின்பேரில் கந்தா்வகோட்டை போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று, காயமடைந்த
இருவரையும் மீட்டு தஞ்சாவூா் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
பின்னா், விபத்தில் உயிரிழந்த முகமதுஜாபா் உடலை கைப்பற்றி உடற்கூறாய்வுக்காக புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விபத்து குறித்து வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.