மரக்கன்றுகள் நடும் நிகழ்ச்சி
புதுக்கோட்டையிலுள்ள தனியாா் செவிலியா் கல்லூரி வளாகத்தில் வனத்துறை சாா்பில் 700 மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன.
வனத்துறையின் காலநிலை மாற்றத்துக்கான தமிழ்நாடு உயிா்பன்மைப் பாதுகாப்பு மற்றும் பசுமையாக்கல் திட்டத்தின் கீழ் மாநகராட்சி மற்றும் அதன் அருகிலுள்ள பகுதிகளில் காற்று மாசைக் குறைக்கவும் பசுமைப் பரப்பை அதிகரிக்கவும் மரக்கன்றுகள் நடப்படுகின்றன.
புதுக்கோட்டை கூழையான்விடுதி பகுதியிலுள்ள டாக்டா்ஸ் செவிலியா் கல்லூரி வளாகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற மரக்கன்றுகள் நடும் விழாவுக்கு, மாவட்ட வன அலுவலா் சோ. கணேசலிங்கம் தலைமை வகித்தாா்.
மூத்த குழந்தைகள் நல மருத்துவா் எஸ். ராம்தாஸ் முன்னிலை வகித்தாா். விழாவில் கல்லூரி கண்காணிப்பாளா் டாக்டா் தையல் நாயகி, புதுக்கோட்டை மரம் நண்பா்கள் அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் பேரா. சா. விஸ்வநாதன், பழனியப்பா கண்ணன், விதைக்கலாம் அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளா் மலையப்பன் மற்றும் கல்லூரி மாணவிகள், வனப் பணியாளா்கள் பங்கேற்றனா்.
கல்லூரி வளாகத்தில் உள்நாட்டு மர வகைகளான புங்கன், வேம்பு, வேங்கை, மகாகனி, பாதாம், இலுப்பை, தான்றி, அத்தி, கொடுக்காபுளி உள்ளிட்ட 700 மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன. ஏற்பாடுகளை புதுக்கோட்டை வனச்சரக அலுவலா் எம். சதாசிவம் உள்ளிட்டோா் செய்தனா்.