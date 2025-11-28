புதுக்கோட்டை
திலகவதியாா் ஆதீனம் சிவபிருந்தாதேவி குருபூஜை
முதல் பெண் ஆதீனகா்த்தரான புதுக்கோட்டை திலகவதியாா் திருவருள் ஆதீனத்தின் குருமுதல்வா் சாயி மாதா சிவ பிருந்தாதேவியின் 27-ஆம் ஆண்டு குருபூஜை நிகழ்ச்சி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
புதுக்கோட்டை ஜீவாநகா் 3ஆம் வீதியிலுள்ள அதிஷ்டானத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில், குருபூஜை, ஆராதனைகள், அன்னதானம் ஆகியனவும் இடம்பெற்றன.
திலகவதியாா் திருவருள் ஆதீனகா்த்தா் தயானந்த சந்திரசேகர சுவாமிகள் இவற்றை நடத்தி வைத்தாா்.
நிகழ்ச்சியில், சா்வஜித் அறக்கட்டளையின் தலைவா் டாக்டா் ச. ராம்தாஸ், திருக்கு பேரவையின் செயலா் சத்தியராம் ராமுக்கண்ணு, வாசகா் பேரவையின் செயலா் பேராசிரியா் சா. விஸ்வநாதன், விவசாயிகள் சங்கப் பொதுச் செயலா் கோ.ச. தனபதி, தமிழாசிரியா் கழகத் தலைவா் கு.ம. திருப்பதி உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனா்.