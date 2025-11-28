புதுக்கோட்டை
பொன்னமராவதி பேரூராடட்சியில் டித்வா புயல் அதிகனமழையை எதிா்கொள்ள ஆயத்தப்பணிகள்!
மாவட்டத்தின் பிறபகுதிகளில்: பொன்னமராவதி பேரூராட்சி மன்றக் கூடத்தில் பேரூராட்சித் தலைவா் சுந்தரி அழகப்பன் தலைமையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற மன்ற உறுப்பினா்கள் கூட்டத்தில் டித்வா புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து விளக்கமளிக்கப்பட்டு, ஆலோசனையும் மேற்கொள்ளப்பட்டது. மேலும் வாா்டு உறுப்பினா்கள், தங்களது பகுதியில் மழை நிலவரங்களை கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது.
இதேபோல், கந்தா்வகோட்டை பகுதியிலும் புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. மேலும் வருவாய்த் துறை சாா்பில் அந்தந்த பகுதி கிராம நிா்வாக அலுவலா்கள் மற்றும் கிராம உதவியாளா்கள் மூலம் அப்பகுதி பொதுமக்களுக்கு புயல் குறித்த முன்னெச்சரிக்கை விடுத்தும், முன்னேற்பாட்டு பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.