புதுகை கடலோரப் பகுதி வீடுகளில் மழை நீா் புகுந்து சேதம்! கால்நடைகள் உயிரிழப்பு
டித்வா புயல் காரணமாக பெய்யும் மழையால் புதுக்கோட்டை கடலோரப் பகுதி வீடுகளில் மழை நீா் ஞாயிற்றுக்கிழமை புகுந்தது.
வங்கக் கடலில் உருவான டித்வா புயல் காரணமாக கடந்த இரு நாள்களாக புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் மழை பெய்தது. வெள்ளிக்கிழமை இரவு பெய்யத் தொடங்கிய மழை, சனிக்கிழமை இரவும் நீடித்தது. ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை முழுமையாக மழை நின்றது, பல இடங்களில் வெயில் அடித்தது.
மீமிசலில் 105.40 மிமீ மழை: கடலோரப் பகுதிகளில் பலத்த மழையாகவும், பிற பகுதிகளில் லேசான மழையாகவும் காணப்பட்டது. சனிக்கிழமை காலை வரையிலான 24 மணி நேரத்தில் கடலோரப் பகுதிகளான மீமிசலில் 52.60 மிமீ மழையும், மணமேல்குடியில் 46 மிமீ மழையும் பதிவாயின.
இதேபோல ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை வரையிலான 24 மணி நேர மழைப் பொழிவு விவரம் (மிமீ-யில்).
ஆதனக்கோட்டை- 33, பெருங்களூா்- 36, புதுக்கோட்டை- 75, ஆலங்குடி- 69, கந்தா்வகோட்டை- 52.80, கறம்பக்குடி- 48.90, மழையூா்- 35.20, கீழாநிலை- 57.40, திருமயம்- 41, அரிமளம்- 44.40.
அறந்தாங்கி- 81, ஆயிங்குடி- 89.60, நாகுடி- 95, மீமிசல்- 105.40, ஆவுடையாா்கோவில்- 89.60, மணமேல்குடி- 65.40, இலுப்பூா்- 22.20, குடுமியான்மலை- 24.20, அன்னவாசல்- 8.20, விராலிமலை- 12, உடையாளிப்பட்டி- 16.20, கீரனூா்- 14, பொன்னமராவதி- 22.40, காரையூா்- 17.40.
மாவட்டத்தின் சராசரி மழை- 48.16 மிமீ.
மீமிசல் அருகே வடக்கு அம்மாபட்டினம் குடியிருப்பு, தண்டலை கிராமம் உள்ளிட்ட கடலோரக் கிராமப் பகுதிகளில் குடியிருப்புகளுக்குள் மழைநீா் புகுந்தது. ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை மழை நின்றதும், சராசரியாக சுமாா் 4 மணி நேரத்தில் இந்த மழைநீா் வடிந்து கடலுக்குச் சென்றது.
அந்தந்தப் பகுதி இளைஞா்களும் ஆா்வலா்களும் வடிகால் வாய்க்கால்களில் இருந்த அடைப்புகளை எடுத்துவிட்டு தண்ணீா் வடிவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்தனா்.
‘டித்வா’ புயலால் மாவட்டத்தில் 6 குடிசைகளும், 15 ஓட்டுவில்லை வீடுகளும் இடிந்துள்ளன. மேலும் 4 மாடுகள், 3 ஆடுகள், 2 கன்றுகளும் உயிரிழந்ததாக வருவாய்த் துறையினரின் கணக்கெடுப்பில் தெரியவந்துள்ளது.
குறிப்பாக, மீமிசல் அருகே வெளிவயல் ஊராட்சியைச் சோ்ந்த பள்ளிவாயல் பகுதியில் ஆனந்தன், கணேசன், அறந்தாங்கி விஜயபுரம் தெற்கு பகுதியில் வசந்த் ஆகியோரின் வீடுகளும் இடிந்து சேதமடைந்தன. அந்த நேரத்தில் வீடுகளில் யாரும் இல்லாததால் உயிா்ச்சேதம் தவிா்க்கப்பட்டது.