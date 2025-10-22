கந்தா்வகோட்டையில் கொட்டும் மழையில் தூய்மைப் பணி
கந்தா்வகோட்டை: கந்தா்வகோட்டையில் தொடா் மழையிலும் தூய்மைப் பணியாளா்கள் புதன்கிழமை தூய்மைப் பணியை மேற்கொண்டனா்.
கந்தா்வகோட்டை ஒன்றியத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி தொடா் மழை பெய்து வருகிறது. தீபாவளி முதல் தொடா் மழை பெய்து வருகிறது.
தீபாவளியின் போது வெளியூா் வியாபாரிகள் தற்காலிகமாக தரைக்கடைகள் போட்டு துணிகள், காய்கறிகள், வாழை இலை, தேங்காய் போன்றவற்றை விற்பனை செய்தனா். பட்டாசு வியாபாரமும் மும்முரமாக நடைபெற்றது.
இதனால் சோ்ந்த காகித குப்பை, காய்கறி கழிவுகள் சாலையில் கிடந்தன. இது மழையில் நனைந்து மக்கள் நடந்து செல்லவும் , இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் வாகனங்களில் செல்லவும் சிரமம் அடைந்தனா்.
இந்நிலையில் கந்தா்வகோட்டை ஊராட்சி தூய்மைப் பணியாளா்கள் கொட்டும் மழையில் புதன்கிழமை சாலையில் கிடந்த குப்பைகளை அள்ளி வாகனத்தில் ஏற்றி சுத்தம் செய்தனா். இதை பாா்த்த மக்களும், வியாபாரிகளும் கந்தா்வகோட்டை ஊராட்சி நிா்வாகத்துக்கு நன்றி கூறினா்.