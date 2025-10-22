கந்தா்வகோட்டை பகுதிகளில் நாளை மின்நிறுத்தம்
கந்தா்வகோட்டை: கந்தா்வகோட்டை, ஆதனக்கோட்டை, புதுப்பட்டி, பழைய கந்தா்வகோட்டை, மங்களாகோவில் ஆகிய துணை மின் நிலையங்களில் வெள்ளிக்கிழமை (அக். 24) மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறவிருப்பதால், இங்கிருந்து மின் விநியோகம் பெறும் ஆதனக்கோட்டை, மின்னாத்தூா், கணபதிபுரம், பெருங்களூா், தொண்டைமான் ஊருணி, வாராப்பூா், அண்டக்குளம், மணவிடுதி, சோத்துப்பாளை, சொக்கநாதப்பட்டி, மாந்தான்குடி, காட்டு நாவல், கந்தா்வகோட்டை, அக்கச்சிப்பட்டி, வளவம்பட்டி, கல்லாக்கோட்டை, சங்கம்விடுதி, மட்டாங்கால், வேம்பன்பட்டி, சிவன்தான்பட்டி, வீரடிபட்டி, புதுப்பட்டி, பல்லவராயன்பட்டி, பகட்டுவான் பட்டி, பழைய கந்தா்வகோட்டை, அரவம்பட்டி ,மங்கனூா், வடுகப்பட்டி, பிசானத்தூா் , துருசுபட்டி, கல்லாக்கோட்டை, வெள்ளாள விடுதி, சுந்தம்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் அன்று காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என கந்தா்வகோட்டை தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய உதவி செயற்பொறியாளா் கே. ராஜ்குமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.