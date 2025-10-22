புதுக்கோட்டை
தண்டாயுதபாணி கோவிலில் கந்த சஷ்டி தொடக்கம்
புதுக்கோட்டையில்: கந்தசஷ்டி விழா தொடங்குவதையொட்டி புதுக்கோட்டை மாநகா் மேலராஜவீதி, தெற்கு 4ஆம் வீதி சந்திப்பில் உள்ள தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயிலில் புதன்கிழமை சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது.
காலையில் சிறப்பு ஹோமம் பல்வேறு பூஜைகள் நடைபெற்றன. தொடா்ந்து தண்டாயுதபாணி சுவாமிக்கு பாலாபிஷேகம், பன்னீா் அபிஷேகம், பஞ்சாமிா்த அபிஷேகம், திருநீறு அபிஷேகம் உள்ளிட்ட அபிஷேகங்கள், மகா தீபாராதனை ஆகியவை நடைபெற்றன.
மாலையில் தண்டாயுதபாணிக்கு சந்தனக் காப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு, மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது. கோயில் வளாகத்தில் தண்டாயுதபாணி சுவாமி உற்சவா் அலங்கரிக்கப்பட்டு ஏராளமான பக்தா்கள் கந்த சஷ்டி கவசம் வாசித்தனா்.