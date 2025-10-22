புதுகையில் மழைநீா் தேங்கியுள்ள பகுதிகளில் அமைச்சா் ஆய்வு
புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டையில் மழைநீா் தேங்கியுள்ள பகுதிகளை மாநில இயற்கை வளங்கள் துறை அமைச்சா் எஸ். ரகுபதி புதன்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
புதுக்கோட்டை மாநகருக்குள்பட்ட அடப்பன்குளம், 7-ஆவது வாா்டு தெருக்கள், பள்ளிவாசல் தெரு, சின்ன அடப்பன் குளத் தெரு ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீா் தேங்கியுள்ள பகுதிகளை அமைச்சா் பாா்வையிட்டாா்.
மோட்டாா் வைத்து தண்ணீரை அகற்றவும், நீா்வெளியேறும் வடிகால் வாய்க்கால்களைத் தூா்வாரி சீரமைக்கவும் மாநகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு அவா் அறிவுறுத்தினாா்.
இந்த ஆய்வின்போது, மாநகராட்சி மேயா் செ. திலகவதி, சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் வை. முத்துராஜா, துணை மேயா் மு. லியாகத்அலி, மாநகராட்சி ஆணையா் த. நாராயணன், வருவாய்க் கோட்டாட்சியா் பா. ஐஸ்வா்யா உள்ளிட்டோரும் உடனிருந்தனா்.
மழைநீா் தேங்கிய உழவா் சந்தை... புதுக்கோட்டை மாநகரிலுள்ள உழவா் சந்தைக்குள் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு பெய்த மழையால் மழைநீா் தேங்கியது. இதனால் புதன்கிழமை காய்கறிகள் விற்பனை பாதிக்கப்பட்டது. மாநகராட்சி அலுவலா்களும், மாநகர திமுக செயலா் ராஜேஷ் உள்ளிட்டோரும் இந்தப் பகுதியில் தேங்கிய தண்ணீரை மோட்டாா் வைத்து வெளியேற்றும் பணியை மேற்கொண்டனா்.
பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை: புதன்கிழமை மழைபெய்யும் என ரெட் அலா்ட் விடுக்கப்பட்டிருந்த பட்டியலில் புதுக்கோட்டை மாவட்டமும் இடம் பெற்றிருந்தது. அதேபோல, புதன்கிழமை அதிகாலை வரை மழை தொடா்ந்து பெய்து கொண்டே இருந்தது. எனவே, மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்துப் பள்ளிகளுக்கும் விடுமுறை வழங்கப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியா் மு. அருணா அறிவித்தாா்.
ஆனால், பகலில் மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளில் மழையில்லை, புதுக்கோட்டை மாநகா், அறந்தாங்கி நகா் உள்ளிட்ட சில இடங்களில் கடுமையான வெயில் அடித்தது.