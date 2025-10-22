பெட்ரோலுடன் தண்ணீா் கலப்பு வாகன ஓட்டிகள் வாக்குவாதம்
புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டை மாநகரிலுள்ள பெட்ரோல் விற்பனையகம் (பங்க்) ஒன்றில் புதன்கிழமை வாகனங்களுக்கு பெட்ரோல் போடும்போது பெட்ரோலுடன் தண்ணீா் கலந்து வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனா்.
புதுக்கோட்டை அசோக் நகரில் தனியாா் பெட்ரோல் விற்பனையகம் உள்ளது. இங்கு புதன்கிழமை பகலில் தங்களின் இரு சக்கர வாகனங்களுக்கு பெட்ரோல் போட்டவா்களின் வாகனம் மீண்டும் ஓடவில்லை. அதேநேரத்தில், சுமாா் 15 பேரின் வாகனங்களுக்கும் பிரச்னை ஏற்பட்டது.
வாகனத்துக்கு போடப்பட்ட பெட்ரோலை எடுத்து சோதனை செய்து பாா்த்தபோது, அதில் தண்ணீா் கலந்திருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அனைவரும் அங்குள்ள பணியாளா்களிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனா். இதனால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தகவலறிந்து வந்த கணேஷ்நகா் போலீஸாா், பாட்டில்களில் பிடித்து சோதித்துப் பாா்த்தனா். அதில் தண்ணீா் கலந்திருப்பது உறுதியானது. இதைத் தொடா்ந்து பெட்ரோல் போட்டவா்களுக்கு வாகன பழுது செலவுத் தொகை மற்றும் பெட்ரோல் விலை ஆகியவற்றையும் வழங்க, அந்த விற்பனையகத்தின் நிா்வாகி ஒப்புக்கொண்டாா்.
இதைத் தொடா்ந்து அனைவரும் கலைந்து சென்றனா். பெட்ரோல் விற்பனையகத்தின் சேமிப்புத் தொட்டியில் மழைநீா் கலந்திருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. இதைத் தொடா்ந்து சரி செய்யும் பணிகள் நடைபெற்றன.