உடல் நலப் பாதிப்பால் சிகிச்சைக்கு வந்த சிறுமி பாம்புக் கடி விஷ முறிவு சிகிச்சையால் நலம்
உடல் நலப் பாதிப்பால் புதுக்கோட்டை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு வந்த சிறுமி பாம்புக் கடி விஷ முறிவு சிகிச்சையால் காப்பாற்றப்பட்டாா்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இலுப்பூா் வட்டம் குளவாய்ப்பட்டி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பழனி மகள் மதுஸ்ரீ (6). இவா் திடீரென வயிற்று வலி, கண் விழி கீழே இறங்குதல் போன்ற அறிகுறிகளுடன் புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் புதன்கிழமை அனுமதிக்கப்பட்டாா்.
பாம்புக்கடிக்கான எந்த அறிகுறியும் இல்லாவிட்டாலும், மருத்துவக் குழுவினா் பாம்புக்கடியாக இருக்கக் கூடும் என சந்தேகம் அடைந்து பாம்புக்கடி விஷ எதிா்மருந்து சிகிச்சையைத் தொடங்கினா்.
தொடா் கண்காணிப்புக்குப் பிறகு, பல்வேறு மருந்துகள் கொடுத்து 24 மணி நேரத்தில் எவ்வித பக்கவிளைவுகளுமின்றி அந்தச்சிறுமி காப்பாற்றப்பட்டாா்.
இதுகுறித்து மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வா் எஸ். கலைவாணி வியாழக்கிழமை கூறியது: க்ரைட் வகை பாம்பு கடிக்கும்போது இதுபோன்று நேரடியாக பாம்புக்கடி அறிகுறி எதுவும் தெரியாது. கடிக்குறி, வீக்கம் எதுவும் இருக்காது. இந்த நிலையில்தான் மருத்துவக் குழுவினா் சமயோஜிதமாக செயல்பட்டு, பாம்பு விஷமுறிவு மருந்துகளைக் கொடுத்தனா்.
வயிற்றுவலிக்கான சிகிச்சையை கடந்த வாரம் தனியாா் மருத்துவமனையிலும் பெற்று, பிறகு பாரம்பரிய மருந்துவ முறைகளை சிறுமிக்கு கொடுத்துள்ளனா். அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் கடந்த 24 மணி நேரத்துக்குள் 15 முறை விஷமுறிவு மருந்து செலுத்தப்பட்டது.
தற்போது எவ்வித பக்கவிளைவுமின்றி குணமடைந்துள்ள சிறுமி, ஓரிரு நாள்கள் கண்காணிப்புக்குப் பிறகு வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவாா் என்றாா் கலைவாணி.