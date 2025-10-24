புதுக்கோட்டை
குளத்தில் தவறி விழுந்து பெண் குழந்தை உயிரிழப்பு
மணமேல்குடி அருகே குளத்தில் தவறிவிழுந்த ஒன்றரை வயது பெண் குழந்தை உயிரிழந்தது.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், மணமேல்குடி அருகே வெள்ளிக்கிழமை குளத்தில் தவறிவிழுந்த ஒன்றரை வயது பெண் குழந்தை உயிரிழந்தது.
மணமேல்குடி வட்டம், காா்க்கமங்கலம் செபஸ்தியாா்புரத்தைச் சோ்ந்தவா் எட்வின். இவரது ஒன்றரை வயது பெண் குழந்தை பொ்னீஷ், வெள்ளிக்கிழமை காலை வீட்டுப் பகுதியில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தது.
அப்போது, வீட்டையொட்டியுள்ள குளத்தில் தவறி விழுந்துள்ளது. இதையடுத்து, குழந்தையின் தாத்தா குளத்தில் குதித்து குழந்தையை மீட்டுள்ளாா்.
அறந்தாங்கி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட குழந்தையைப் பரிசோதித்த மருத்துவா்கள், குழந்தை ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனா். இதுகுறித்து மணமேல்குடி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.