நீதிமன்ற உத்தரவின்படி வீடுகளை இடிக்க முயற்சி: மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா் போராட்டம்
புதுக்கோட்டை அருகே நீதிமன்ற உத்தரவின்படி வீடுகளை இடிக்கும் முயற்சியை கண்டித்து மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் மா. சின்னதுரை தலைமையில் வெள்ளிக்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், குளத்தூா் வட்டத்துக்குள்பட்ட சத்தியமங்கலம் மேலூரைச் சோ்ந்தவா்கள் அழகிரி மகன் மதியழகன், சின்னையா மகன் சந்திரசேகரன். இவா்கள் பல ஆண்டுகளாக அரசுப் புறம்போக்கு இடத்தில் வீடு கட்டி குடியிருந்து வருகின்றனா். இந்த வீட்டுக்கு மின் இணைப்பு, வீட்டு வரி ரசீது, குடும்ப அட்டை, ஆதாா் உள்ளிட்ட ஆவணங்களைப் பெற்றுள்ளனா்.
இந்நிலையில், இந்த வீடு உள்ள இடம் ஊருணிப் புறம்போக்கில் இருப்பதாக தனிநபா் வழக்குத் தொடுத்ததன் அடிப்படையில் நீதிமன்றம், அண்மையில் வீடுகளை இடிக்க உத்தரவிட்டது. இதை எதிா்த்து, பாதிக்கப்பட்டவா்கள் தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும்போதே வெள்ளிக்கிழமை காலை வீடுகளை இடிப்பதற்கு இலுப்பூா் கோட்டாட்சியா் கோகுல்சிங் மற்றும் காவல்துறையினா் மேலூா் வந்தனா்.
இந்த நிலையில், வீடுகள் இடிப்பதை எதிா்த்து மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் கந்தா்வகோட்டை எம்எல்ஏ மா. சின்னதுரை தலைமையில் அக்கட்சியினா் திரண்டனா். அக்கட்சியின் மாவட்டச் செயலா் எஸ். சங்கா், ஐக்கிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்டச் செயலா் எம்.என். ராமச்சந்திரன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
இதைத் தொடா்ந்து அதிகாரிகள் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். வீடு இடிக்கும் நடவடிக்கையை ஒரு வார காலத்துக்கு தள்ளிவைப்பதாக அவா்கள் உறுதியளித்ததைத் தொடா்ந்து போராட்டம் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டது.