புதுக்கோட்டைக்கு 14 லட்சம் சாக்குப் பைகள் வந்தடைந்துள்ளன
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் சம்பா அறுவடையின்போது நெல் கொள்முதல் செய்வதற்காக, 14 லட்சம் சாக்குப் பைகள் ரயிலில் வந்து இறங்கியுள்ளன.
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ஜனவரி மாதத்தில் சம்பா சாகுபடி அறுவடை செய்யப்படவுள்ளது. தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழகத்தினா் இதற்கான ஏற்பாடுகளை இப்போதே செய்யத் தொடங்கியுள்ளனா்.
மாவட்டம் முழுவதும் சுமாா் ஆயிரம் ஏக்கருக்கு மேல் நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. வரும் ஜனவரி மாதம் நடைபெறும் அறுவடையில், அரசின் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் மூலம் நெல்லை அரசு கொள்முதல் செய்து கொள்ள வேண்டும்.
இதற்கான ஏற்பாடுகளை தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழகம் இப்போதே மேற்கொள்ளத் தொடங்கியுள்ளது. நெல்லைக் கொள்முதல் செய்து, கட்டுவதற்காக 14 லட்சம் சாக்குப் பைகள் கொல்கத்தாவில் இருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்தப் பைகள் அனைத்தும் சரக்கு ரயில் மூலம் 21 பெட்டிகளில் சனிக்கிழமை புதுக்கோட்டை ரயில் நிலையத்துக்கு வந்து சோ்ந்தன. அவற்றை லாரிகள் மூலம் இறக்கி, மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள 74 நெல் கொள்முதல் நிலையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்தப் பணிகளை நுகா்பொருள் வாணிபக் கழக அதிகாரிகள் மேற்கொண்டுள்ளனா்.