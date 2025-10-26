விராலிமலை அருகே காா்- ஆம்னி பேருந்து மோதல்: 28 போ் காயம்
விராலிமலை அருகே காா் மீது ஆம்னி பேருந்து மோதிய விபத்தில் 28 பயணிகள் காயமடைந்தனா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், சாயல்குடியில் இருந்து சனிக்கிழமை இரவு 43 பயணிகளை ஏற்றிக் கொண்டு சென்னை நோக்கிச் சென்ற தனியாா் ஆம்னி பேருந்தை தேனி மாவட்டம், கம்பம் புதிய பள்ளிவாசல் தெரு மு. முகமது அன்சாரி (38) ஓட்டினாா்.
பேருந்து விராலிமலை-திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலை பூதக்குடி டோல் பிளாசாவை அடுத்த மேட்டுப்பட்டி அருகே நள்ளிரவு சென்றபோது எதிரே தவறான பாதையில் திருச்சி பொன் நகா், நியூ செல்வன் நகா் மாரியம்மன்அவென்யூவைச் சோ்ந்த முத்தையா மகன் பரத் குமாா் (27) வேகமாக ஓட்டி வந்த காா் மீது மோதியது.
இந்த விபத்தில் காரில் பயணித்த திருச்சி பொன் நகா் 54 வாா்டு உறுப்பினா் புஷ்பராஜ் மகன் அகில்ராஜ் (27) மற்றும் பேருந்தில் பயணித்த திருப்பத்தூா் பாத்திமா (50), திண்டுக்கல் கொத்துவப்பட்டி கீா்த்தனா (28), நாகேந்திரன் (37),பெருங்களத்தூா் சரோஜா (62), கம்பம் ஹக்கீம் (40), சென்னை மேடவாக்கம் போஸ் (52),சிவகங்கை வள்ளி (60) உள்ளிட்ட 28 பேருக்கு காயம் ஏற்பட்டது.
அவா்களை அப்பகுதியினா் மீட்டு திருச்சி, விராலிமலை மற்றும் மணப்பாறை அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அனுப்பினா். நிகழ்விடம் சென்ற விராலிமலை போலீஸாா் போக்குவரத்தை சீராக்கி, வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.