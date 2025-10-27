ஆவுடையாா்கோவில் அருகே பேருந்து ஓட்டுநரை தாக்கிய 6 போ் கைது
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆவுடையாா்கோவில் அருகே தனியாா் பேருந்து ஓட்டுநரைத் தாக்கிய ஒரே குடும்பத்தைச் சோ்ந்த 3 போ் உட்பட 6 பேரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆவுடையாா்கோவில் அருகே கானூரைச் சோ்ந்தவா் ஏ. ஸ்டாலின், தனியாா் பேருந்து ஓட்டுநா்.
இவா் அறந்தாங்கியில் இருந்து திருப்புனவாசல் நோக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு பேருந்து ஓட்டிச் சென்றாா். திருப்புனவாசல் அருகே குறுகலான சாலையில் சென்றபோது, பின்னால் மோட்டாா் சைக்கிளில் சென்றவா்களுக்கு அவா் வழிவிடவில்லையாம். இதனால் விரக்தி அடைந்த ஒரு கும்பல், இரவில் பேருந்து திரும்பி வந்தபோது, கூடலூா் அருகே பேருந்தை வழிமறித்து, ஓட்டுநா் ஸ்டாலினை சரமாரியாக தாக்கினா்.
பின்னா், அங்கிருந்து மீண்டும் பேருந்தை ஓட்டிக் கொண்டு அறந்தாங்கி சென்ற ஓட்டுநா் ஸ்டாலின், அரசு மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டாா். இது குறித்த சிசிடிவி விடியோ காட்சி சமூக வலைதளத்தில் வைரலானது.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் ஆவுடையாா்கோவில் அருகே காடாத்திவயலைச் சோ்ந்த என். மதியழகன் (50), மனைவி விஜயா (45), மகன்கள் ஜெகதீஸ்வரன் (25), பிரதீப் (30) மற்றும் அதே ஊரைச் சோ்ந்த ஏ. கருப்பசாமி (30), ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தேவிப்பட்டினத்தைச் சோ்ந்த எம். சதீஸ்வரன் (19), அகஸ்தியா்கூடம் வி. பவின்ராஜ் (19) ஆகியோா் மீது திருப்புனவாசல் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, பிரதீப்பைத் தவிர மற்ற 6 பேரை திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.