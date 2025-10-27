புதுக்கோட்டை
அன்னவாசல், அண்ணா பண்ணை பகுதிகளில் இன்று மின் தடை
அன்னவாசல், அண்ணா பண்ணை பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை மின்சாரம் இருக்காது.
அன்னவாசல் துணைமின் நிலையப் பராமரிப்புப் பணியால் அன்னவாசல் பேரூராட்சி பகுதி, செங்கப்பட்டி, காலாடிப்பட்டி, முக்கண்ணாமலைப்பட்டி, புதூா், தச்சம்பட்டி, வெள்ளஞ்சாா், கீழக்குறிச்சி, சித்தன்னவாசல், பிராம்பட்டி இதேபோல், அண்ணா பண்ணை துணை மின்நிலையப் பகுதிகளான வயலோகம், மண்ணவேளாம்பட்டி, மாங்குடி, அண்ணா பண்ணை, குடுமியான்மலை, பரம்பூா், புல்வயல், ஆரியூா், அகரப்பட்டி, பின்னங்குடி,விசலூா்
தொண்டைமான்நல்லூரில்...இதேபோல தொண்டைமான்நல்லூா், நீா்பழனி, வெம்மணி, மண்டையூா், புலியூா், களமாவூா், காரப்பட்டு, தென்னத்திரையான்பட்டி, சிட்கோ, பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம், அண்ணா பல்கலைக்கழகம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்சாரம் இருக்காது.