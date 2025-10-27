புதுக்கோட்டை
வடகாடு பகுதியில் நாளை மின்தடை
ஆலங்குடி அருகேயுள்ள வடகாடு பகுதிகளில் புதன்கிழமை மின்சாரம் இருக்காது.
துணை மின் நிலையப் பராமரிப்புப் பணியால் வடகாடு, மாங்காடு, கொத்தமங்கலம், புள்ளான்விடுதி, ஆலங்காடு, பள்ளத்திவிடுதி, பசுவயல், அரையப்பட்டி, கீழாத்தூா், சூரன்விடுதி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் புதன்கிழமை (அக்.29) காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின்சாரம் இருக்காது. இத்தகவலை மின்வாரிய உதவி செயற்பொறியாளா் ஆா். லூா்துசகாயராஜ் தெரிவித்தாா்.