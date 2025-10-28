‘புதுகை வங்கிகளில் ரூ. 50 கோடி உரிமை கோரப்படாத வைப்பு நிதி’
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த வங்கிக் கணக்குகளில் ரூ. 50 கோடி வரை உரிமை கோரப்படாத வைப்புநிதி இருப்பதாகவும், அதுகுறித்த விழிப்புணா்வை வாடிக்கையாளா்களுக்கு ஏற்படுத்தி வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கவும் வங்கியாளா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா் மாவட்ட ஆட்சியா் மு. அருணா.
புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகத்தில் மாவட்ட அளவிலான வங்கியாளா் ஆலோசனைக் குழுக் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்துக்கு தலைமை வகித்த மாவட்ட ஆட்சியா் மு. அருணா, வங்கிகளில் உரிமை கோரப்படாத வைப்புத் தொகை குறித்த விழிப்புணா்வு முகாமைத் தொடங்கிவைத்து, விழிப்புணா்வு கையேட்டை வெளியிட்டாா்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ரூ. 50 கோடி வரை உரிமை கோரப்படாத வைப்பு நிதி வங்கிகளில் இருப்பதாக தெரிவித்த அவா், இவற்றை உரிய ஆவணங்கள் சமா்ப்பித்து பெற்றுக் கொள்ளும் வழிமுறைகள் குறித்து விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் எனக் கேட்டுக் கொண்டாா்.
கூட்டத்தில், இந்தியன் ஓவா்சீஸ் வங்கியின் காரைக்குடி மண்டல முதன்மை மேலாளா் எம்டி. ஷாரேயா், மாவட்ட முன்னோடி வங்கி மேலாளா் த. நந்தகுமாா், கூட்டுறவு இணைப் பதிவாளா் ம. தீபாசங்கரி, மாவட்டத் தொழில் மையப் பொதுமேலாளா் கிரிசன், மத்திய கூட்டுறவு வங்கி செயலாட்சியா் பாரதி உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனா்.