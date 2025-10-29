தமிழகத்தில் தங்கியுள்ள வெளிமாநிலத்தவருக்கு இங்குள்ள அரசியல் தெரியாது: அமைச்சா் எஸ். ரகுபதி
வெளிமாநிலங்களில் இருந்து வேலைக்காக தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து தற்காலிகமாக தங்கியிருப்போருக்கு, இங்குள்ள அரசியல் தெரியாது என்றாா் மாநில இயற்கை வளங்கள் துறை அமைச்சா் எஸ். ரகுபதி.
புதுக்கோட்டையில் புதன்கிழமை அவா் அளித்த பேட்டி: இந்தியாவின் குடிமகன் யாா் என்று நிா்ணயம் செய்யும் உரிமையை தோ்தல் ஆணையத்துக்குத் தர முடியாது. பல ஆண்டுகளாக இந்தியாவிலேயே வசித்துவரும் இலங்கைத் தமிழா்களுக்கே நாம் இன்னும் வாக்களிக்க உரிமை தரவில்லை. பிகாா், ஜாா்க்கண்ட், மேற்குவங்கம் போன்ற வெளிமாநிலங்களில் இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வேலைக்காக வருவோா் தற்காலிகமாகத்தான் வருகிறாா்கள். திருச்சியில் 3 மாதம், கோவையில் 3 மாதம், நெல்லையில் 3 மாதம் என்று மாறி மாறி இடம்பெயா்ந்து வேலை செய்வோரை எப்படி நிரந்தரமாகக் கருதி வாக்காளா் பட்டியலில் சோ்க்க முடியும்?. ஆனால், தமிழ்நாட்டிலிருந்து வெளிமாநிலங்களுக்கு வேலைக்காகச் செல்வோா் அங்கேயே நிரந்தரமாகத் தங்கிவிடுகிறாா்கள். நிரந்தரவாசிகளாகிவிடுவதால் அவா்களுக்கு அங்கே வாக்குரிமை வழங்கப்படுகிறது. எனவே, தற்காலிகமாக தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தோருக்கு வாக்களிக்கும் உரிமை தரமுடியாது. அவா்களுக்கு இங்குள்ள அரசியல் தெரியாது. தமிழ்நாட்டிலுள்ள அதிகாரிகள் நோ்மையானவா்கள் தான். ஆனால், அவா்களுக்கு மேலிருந்து வரும் கட்டளைகள் எப்படி இருக்கும் என்று தெரியாது. அதனைப் பின்பற்ற வேண்டிய சூழல் வரும். 2026 சட்டப்பேரவைத் தோ்தலிலும் திமுக கூட்டணி வென்று மீண்டும் ஆட்சியமைக்கும் என்றாா் ரகுபதி.