புதுக்கோட்டை
புதுகையில் ‘மதி’ அங்காடி திறப்பு
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் புதன்கிழமை மதி அங்காடி திறந்துவைக்கப்பட்டது.
புதுக்கோட்டை மாவட்ட மகளிா் சுய உதவிக் குழுக்களின் உற்பத்திப் பொருள்களை விற்பனை செய்யும் நிரந்தர அங்காடியாக, கலைஞா் பூங்கா அருகில் அமைக்கப்பட்டுள்ள, தமிழ்நாடு ஊரக மற்றும் நகா்ப்புற வாழ்வாதார இயக்கத்தின் (மகளிா் திட்டம்) ‘மதி’ அங்காடி புதன்கிழமை திறந்து வைக்கப்பட்டது.
நிகழ்ச்சிக்கு, மாவட்ட ஆட்சியா் மு. அருணா தலைமை வகித்தாா். மாநில இயற்கை வளங்கள் துறை அமைச்சா் எஸ். ரகுபதி, மாநில பிற்படுத்தப்பட்டோா் நலத் துறை அமைச்சா் சிவ.வீ. மெய்யநாதன் ஆகியோா் அங்காடியைத் திறந்து வைத்தனா்.
நிகழ்ச்சியில், மேயா் செ. திலகவதி, சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் வை. முத்துராஜா, மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் விற்பனைக் குழுச் செயலா் அருண்குமாா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.