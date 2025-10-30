புதுக்கோட்டை
பேச்சுப் போட்டியில் வென்ற கல்லூரி மாணவிக்கு பாராட்டு
பேச்சுப் போட்டியில் மாநிலத்தில் 3ஆம் இடம் பிடித்த மாணவி அ. இா்பானா ஆஷிபாவுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ் அளித்த மாவட்ட ஆட்சியா் மு. அருணா.
தமிழ் வளா்ச்சித் துறை கடந்த அக். 28ஆம் தேதி சென்னையில் நடத்திய மாநில அளவிலான பேச்சுப் போட்டியில் 3ஆம் இடம் பிடித்த புதுக்கோட்டை ஸ்ரீ பாரதி கல்வியியல் மகளிா் கல்லூரி மாணவி அ. இா்பானா ஆஷிபாவுக்கு, மாவட்ட ஆட்சியா் மு. அருணா பாராட்டு தெரிவித்தாா்.
இம்மாணவி ஏற்கெனவே புதுக்கோட்டையில் மாவட்ட அளவிலான பேச்சுப் போட்டியில் முதலிடம் பிடித்து ரூ. 10 ஆயிரம் ரொக்கப் பரிசைப் பெற்று, மாநிலப் போட்டியில் பங்கேற்றாா். தற்போது மாநில 3ஆம் இடம் பெற்ற்காக ரூ. 10 ஆயிரம் ரொக்கப் பரிசைப் பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
மாணவிவை கல்லூரியின் தலைவா் குரு. தனசேகரன் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகளும் பாராட்டினா்.