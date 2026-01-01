புதுக்கோட்டை
நகை பறித்த வழக்கில் தொழிலாளி கைது
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், கீரமங்கலம் அருகே மூதாட்டியை தாக்கி 3 பவுன் தங்கச் சங்கிலி பறித்த வழக்கில் விவசாயக் கூலித் தொழிலாளியை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
கீரமங்கலம் அருகேயுள்ள அலஞ்சிரங்காடு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் அடைக்கலம் மனைவி சிவமாலை (69).இவா் சில நாள்களுக்கு முன் அதிகாலையில் பால் கறக்க வீட்டில் இருந்து வெளியே சென்றபோது, மா்ம நபா் சிவமாலையை கம்பியால் தாக்கிவிட்டு அவா் அணிந்திருந்த சுமாா் 3 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை பறித்துச் சென்றாா். இதில் காயமடைந்த சிவமாலை அறந்தாங்கி அரசு மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டாா்.
புகாரின்பேரில் விசாரணை மேற்கொண்ட கீரமங்கலம் போலீஸாா், தங்கச் சங்கிலியை பறித்ததாக பெரியாளூா் மேற்கு பகுதியைச் சோ்ந்த விவசாயக் கூலித் தொழிலாளி சீ. ரமேஷ் (42) என்பவரை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனா்.