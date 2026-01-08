பெண்களுக்கான சுயசாா்புத் திட்டங்களைத் தந்தவா் பிரதமா் மோடி
பெண்களுக்கான சுயசாா்புத் திட்டங்களைத் தந்தவா் பிரதமா் மோடி என்றாா் பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன்.
பாஜக மாநில தொண்டு நிறுவனப் பிரிவு சாா்பில் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடியில் பிரதமா் மோடியின் ’வாழ்வாதார அடைகாப்பகம்’ என்ற தலைப்பில் சுதேசி, சுயசாா்பு, சுயவேலைவாய்ப்புத் திட்டத் தொடக்க விழா வியாழக்கிழமை மாலை நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு தலைமை வகித்து பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் பேசியது: பிரதமா் மோடி பெண்களுக்காக நாடு முழுவதும் கழிப்பறைகளைக் கட்டிக் கொடுத்துள்ளாா். தொழில் முன்னேற்றத்தைக் கவனத்தில் கொண்டு முத்ரா திட்டத்தை தொடங்கி, ஏராளமான தொழில்முனைவோருக்கு வழிகாட்டியுள்ளாா்.
குடும்பத்தைக் கட்டிக்காக்கும் பொறுப்பு பெண்களுக்கு உண்டு. இப்போது பெண்கள் பொருளாதார சுயசாா்புடன் இருக்க வேண்டியதும் அவசியமாகியிருக்கிறது.
தோ்தல் நேரத்தில் மட்டும் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்துவிட்டுச் செல்லாமல் சுயசாா்புடன் இருக்க தொழில் தொடங்கினால் மாதம் ரூ. 5 ஆயிரம் முதல் ரூ. 10 ஆயிரம் வரை வருவாய் ஈட்டலாம். அதற்காகத்தான் பெண்களுக்கான சுயசாா்புத் திட்டத்தை பிரதமா் மோடி தந்திருக்கிறாா் என்றாா் நயினாா் நாகேந்திரன்.
மாநிலத் துணைத் தலைவா் நடிகை குஷ்பு பேசியது:
நாட்டின் முன்னேற்றம் பெண்களின் முன்னேற்றத்தில்தான் அடங்கியுள்ளது. பெண்கள் பொருளாதார ரீதியாக சொந்தக்காலில் நிற்க வேண்டும். அதில் பெண்களுக்கு கிடைக்கும் மரியாதையே தனி.
யாரும் தட்டிக் கொடுத்துப் பாராட்டுவாா்கள் என்று எதிா்பாா்த்துக் காத்திருக்க வேண்டாம். நாமே நம்மைப் பாராட்டிக் கொண்டு முன்னேறிச் செல்ல வேண்டும்.
எல்லா சக்தியும் பெண்களிடம்தான் உள்ளது. நம்மால் முடியாதது என்று எதுவுமில்லை. கண்ணாடியின் முன்னால் நின்று ’என்னால் முடியும்’ என்று சொல்லிப் பாருங்கள். மகளிருக்கான திட்டங்களை ஏராளம் பிரதமா் பெண்களுக்காக தந்திருக்கிறாா் என்றாா் குஷ்பு.
விழாவில் பாஜக மாநில அமைப்புப் பொதுச் செயலா் கேசவ விநாயகம், மாநிலப் பொதுச் செயலா் கருப்பு முருகானந்தம், தொண்டு நிறுவன பிரிவு மாநில அமைப்பாளா் அா்ஜுனமூா்த்தி, மாநிலச் செயலா்கள் எல். முரளிதரன், கிருத்திகா சிவகுமாா், முன்னாள் எம்பி கே.எஸ். ராதாகிருஷ்ணன், மாநில மகளிரணித் தலைவி கவிதா ஸ்ரீகாந்த், பாஜக மாவட்டத் தலைவா்கள் சி. ஜெகதீசன், என். ராமச்சந்திரன் உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனா்.