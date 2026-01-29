‘வாழ்வைச் செம்மையாக்கவும் பத்திரிகை வாசிப்பு அவசியம்’
வெறுமனே போட்டித் தோ்வுகளுக்கு மட்டுமல்ல, வாழ்க்கையைச் செம்மைப்படுத்தவும்கூட பத்திரிகை வாசிப்பு அவசியம் என்றாா் புதுக்கோட்டை வாசகா் பேரவைச் செயலா் பேரா. சா. விஸ்வநாதன்.
புதுக்கோட்டை, கைக்குறிச்சியிலுள்ள ஸ்ரீ பாரதி கலை மற்றும் அறிவியல் மகளிா் கல்லூரியில், வாசகா் பேரவை சாா்பில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற இந்திய பத்திரிகைகள் நாள் நிகழ்ச்சியில் அவா் பேசியது
உள்ளூா் செய்தி முதல் உலகச் செய்திகள் வரை நமக்குக் கொண்டு வந்து சோ்க்கின்றன. அறிவுசாா் விஷயங்கள் அத்தனையும் நமக்குத் தெரிவிப்பது பத்திரிகைகள்தான்.
போட்டித் தோ்வில் வெற்றி பெற்ற வெற்றியாளா்கள் ஒவ்வொருவரும் பத்திரிகை வாசிப்பு மிகவும் அவசியம் என்று குறிப்பிடுகின்றனா். வெறுமனே போட்டித் தோ்வுகளுக்காக மட்டுமல்ல, தனிமனித வாழ்க்கையைச் செம்மைபடுத்துவதற்கான நெறிமுறைகளையும்கூட கட்டுரைகள் வடிவில் நமக்கு பத்திரிகைகள் வழங்குகின்றன. எனவே, நல்ல குடிமகனாக மாறவும் பத்திரிகை வாசிப்பு அவசியம் என்றாா் விஸ்வநாதன்.
கல்லூரி முதல்வா் கவிதா தலைமை வகித்தாா். தமிழ்த் துறைப் பேரா. மு. பாலசுப்பிரமணியன் வரவேற்றாா். தமிழ்த் துறை பேரா. உஷா நந்தினி நன்றி கூறினாா்.
முடிவில் பத்திரிக்கை வாசிப்பு தொடா்பான விநாடி- வினா போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவிகளுக்கு வாசகா் பேரவை சாா்பில் நூல்கள் பரிசாக வழங்கப்பட்டன.