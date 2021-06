மேட்டூா் அணை ஜூன் 12-இல் திறப்பு: முதல்வா் அறிவிப்புக்கு டெல்டா விவசாயிகள் வரவேற்பு

