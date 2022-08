சாஸ்த்ரா பல்கலைக்கழகத்தில் பொறியியல் சோ்க்கை தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியீடுமுதல் 75 மாணவா்களுக்கு 100 % கல்வி உதவித்தொகை

சாஸ்த்ரா பல்கலைக்கழகத்தில் பொறியியல் சோ்க்கை தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியீடுமுதல் 75 மாணவா்களுக்கு 100 % கல்வி உதவித்தொகை

By DIN | Published On : 14th August 2022 01:16 AM | Last Updated : 14th August 2022 01:16 AM | அ+அ அ- |